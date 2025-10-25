ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki gerilim artarak sürüyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile ailesini "küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretinde rol oynadığı" ve "uyuşturucu kaçakçılarına çeşitli ayrıcalıklar sağladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine almasıyla kriz daha da yükseldi.

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin kararını (OFAC) değerlendirdi. Karardan Kolombiya asıllı Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatör Bernie Moreno'yu sorumlu tutan ve "Asla diz çökmeyeceğim" diyen Gustavo Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Bernie Moreno'nun tehdidi gerçekten gerçekleşti. Ben, eşim ve çocuklarım OFAC listesine alındık. Savunmamı, ABD'den Dany Kovalik adlı avukat yürütecek. On yıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkili bir şekilde mücadele etmiş olmama rağmen, bugün kokain tüketimini durdurmak için bu kadar çaba gösterdiğimiz bir toplumun hükümeti tarafından, bana böyle bir yaptırım uygulanıyor. Tam bir paradoks; ancak bir adım bile geri atmayacağım."

OFAC'IN KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Petro'yu hedef alarak "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." demişti. Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini ileri süren Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Bunun ardından OFAC, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro iktidarıyla birlikte Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.