Abdülbaki Medrese ahırında asılı halde bulunmuştu. Gözaltına alınan isim serbest bırakıldı

Şanlıurfa’da 10 Haziran’da kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak, ailesinin zorla gönderdiği Menzil tarikatına ait medresenin ahırında asılı halde ölü bulundu.

Kursun, Diyanet İşleri Başkanlığı’na kayıtlı olarak faaliyeti bulunmadığı ve resmiyeti olmadığı öğrenildi.

Olayın Türkiye gündemine oturmasının ardından başlatılan soruşturmada yurt kapatıldı.

DHA’nın bilgilerine göre, Abdulkadir D.’nin dini eğitim veren kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlamasıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kurs kapatılırken, kursta öğrencilerden sorumlu eğitmen olduğu belirtilen A.P., gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulbaki'nin de eğitmeni olan A.P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

A.P. ifadesinde Abdulbaki'nin olay günü de okula gitmediğini belirterek, “Olay günü kursun kamera kayıtlarının incelediklerinde Abdulbaki D. sabah namazını kıldıktan sonra 05.18’de dışarı çıkıyor. O anlar kamera kayıtlarında mevcuttur. O gün okula da gitmemiş bunun üzerine aileye haber verdik. Başka bir sıkıntısı yoktu” dedi.

KAYITLARA İNTİHAR OLARAK GEÇTİ



Abdulbaki'nin kaybolduktan 30 saat sonra dini eğitim gördüğü kursun yakınında bulunan 1 metre 90 santim yüksekliğinde, atıl vaziyetteki ahırda, vatandaşların ihbarıyla bulunduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda ön otopsi raporu çıkan çocuğun, sol ön kol dışta 2 adet 2 santimlik birbirine paralel sıyrık olduğu belirlenirken, sol kol üstte ise, 3 santimlik yara olduğu belirtildi. Anal ve genital muayenede ise 'post mortem dilatasyon dışında özellik görülmedi' yani ölüme bağlı doğal şişme ya da genişleme olduğu kaydedildi.

KURSTAN 2 DEFA KAÇMIŞ

Abdulbaki D.'nin ailesinin zoruyla kursa gittiği iddia edilirken, bir yıl içinde 2 defa kaçarak eve döndüğü, ancak ailesi tarafından yeniden kursa götürüldüğü ileri sürüldü. 2018 tarihinde Beşat Mahallesi'nde açılışı yapılan kursun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmadığı öğrenildi. Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede çocuğun ölümüne ilişkin suç duyurusunda bulundu.