29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamid gerçeğini saklayamadı. Abdülhamid'i yerden yere vurdu

Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamid gerçeğini saklayamadı. Abdülhamid'i yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sultan Abdülhamid 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yöneltti” demesinin ardından Murat Bardakçı’nın sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:37
Takip Et

Abdülhamid'i yerden yere vurdu. Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamid gerçeğini saklayamadı

Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamid gerçeğini saklayamadı. Abdülhamid'i yerden yere vurdu
+
Aa
-

Habertürk’te ekrana gelen “Tarihin Arka Odası” programında, yazdığı tarih kitaplarıyla bilinen gazeteci-yazar Murat Bardakçı, Abdülhamid’in 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı İmparatorluğunun, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybettiğini söyledi.

"Sultan Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarında tek karış toprak kaybedilmemiştir” diyenlere belgelerle çok sert yanıt veren Bardakçı, Abdülhamid’in döneminde kaybedilen toprakların, bugünkü Türkiye’nin iki katı olduğunu da ifade etti.

yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

öğretmen
29.09.2022 13:15
bakın sizin tarihinizden abdülhamiti anlatayım . otuz üç sene tahtta kalmış ilk geldiğinde kim güçlü ittihatçılar yani sizin ağababalarınız. ilk yıllarında toprak kaybedince ipleri eline almış  
 
fatih
29.09.2022 13:08
delle ali efendi osmanlı düşmanlığı yapmaya gerek yok demişsin, vahdettin ingiltereye sığınırken, milli mücadeleye karşı olurken bu ülkeye düşmanlık yapmamış mı oldu yani  
 
Delle Ali
29.09.2022 13:01
Boş bir yazı.Bardakçı tarihçi değil.Osmanlı düşmanlığı yapmaya gerek yok  
 
TÜM YORUMLAR (15)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 işçi alacak
﻿Son Dakika... Berber kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
﻿Son Dakika... Berber kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
﻿Son Dakika... Berber kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu
﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu
﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.