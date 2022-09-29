Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamid gerçeğini saklayamadı. Abdülhamid'i yerden yere vurdu

Habertürk’te ekrana gelen “Tarihin Arka Odası” programında, yazdığı tarih kitaplarıyla bilinen gazeteci-yazar Murat Bardakçı, Abdülhamid’in 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı İmparatorluğunun, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybettiğini söyledi.



"Sultan Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarında tek karış toprak kaybedilmemiştir” diyenlere belgelerle çok sert yanıt veren Bardakçı, Abdülhamid’in döneminde kaybedilen toprakların, bugünkü Türkiye’nin iki katı olduğunu da ifade etti.



yenicaggazetesi.com.tr

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