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  • Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamit gerçeğini saklayamadı. Abdülhamit'i yerden yere vurdu

Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamit gerçeğini saklayamadı. Abdülhamit'i yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sultan Abdülhamid 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yöneltti” demesinin ardından Murat Bardakçı’nın sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:37
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Abdülhamit'i yerden yere vurdu. Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamit gerçeğini saklayamadı

Saray'ın tarihçisi Murat Bardakçı bile Abdülhamit gerçeğini saklayamadı. Abdülhamit'i yerden yere vurdu
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Habertürk’te ekrana gelen “Tarihin Arka Odası” programında, yazdığı tarih kitaplarıyla bilinen gazeteci-yazar Murat Bardakçı, Abdülhamid’in 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı İmparatorluğunun, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybettiğini söyledi.

"Sultan Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarında tek karış toprak kaybedilmemiştir” diyenlere belgelerle çok sert yanıt veren Bardakçı, Abdülhamid’in döneminde kaybedilen toprakların, bugünkü Türkiye’nin iki katı olduğunu da ifade etti.

yenicaggazetesi.com.tr

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Cimbom
29.09.2022 11:55
Atatürk'u kotuleyip abdulahamiti yucelestirmek hep garip gelmişti fatihi kanuniyi metehani melkisahi vs ovelim ama başarısız bir padisahimizi niye bu kadar abartıyorlar anlamıyorum hepsi bizimde  
 
düşünen insan
29.09.2022 11:54
Şahısları yüceltmek,gerçeklerin üstünü örter.Bu hastalık ülkemizde tüm kesimlerde var.Birisi ulu-hakan der yüceltir, diğeri ulu-önder der yüceltir,diğeri asrın-lideri der v.s.Al birini vur ötekine  
 
Muzo Baskan
29.09.2022 11:51
Milleti nasıl boş işlerle meşgul edip kafa yaptırıyorlar. Bu arada atı alan Üskadar'ı geçiyor. Tarihi değiştiremezsin ama geleceğini sen belirlersin. Sen son kalene sahip çık azız kardeşim. Akılı ol!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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