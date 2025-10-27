Atatürk üzerine yaptığı araştırmalar ve bu alanda kaleme aldığı eserlerle dikkat çeken Yaşar Gürsoy yeni kitabı “Atatürk’ün Sırdaşı / Kardeşim Fuat” ile yine büyük önderin yakın çevresinden bir portreyi gündeme taşıyor. Gürsoy’un bu kez mercek altına aldığı isim Fuat Bulca. Atatürk hayatı boyunca çocukluk, okul ve cephe arkadaşlıklarına her zaman büyük değer verdi. Selanik’de başlayıp Cumhuriyet’le taçlanan ve kurucu cumhurbaşkanlığına kadar uzanan serüveninde onlarla bağlarını hiç kesmedi. Fuat Bulca da, Nuri Conker ve Salih Bozok gibi onlardan biriydi. Atatürk’ün gizli nikâh tanığı, sırdaşıydı. İkisi de Selanik’de doğmuştu ve aynı yaştaydılar. Aynı mahallede büyümüşlerdi. Atatürk, kendisine “kardeşim”, Fuat Bulca da Zübeyde Hanım’a “ana” diye hitap ederdi. Ulu önderin üvey babasından ötürü akrabasıydı...

Tahttan indirildikten sonra hapisteki İkinci Abdülhamit’in muhafızlığını da üstlenen Fuat Bulca’nın o günlere dair izlenim ve anılarının kaleme alınıp alınmadığı da ayrı bir araştırma konusudur.

Fuat Bulca, Atatürk ile sadece çocukluk arkadaşı olmakla kalmayıp Trablusgarp, Çanakkale, Doğu, Güneydoğu ve Suriye’de bizzat omuz omuza savaş verdi, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etti.

Türk Hava Kurumu ve Türk havacılık sektörünün gelişiminde yöneticilikler yapan Fuat Bulca; İş Bankası’nın, Anadolu Sigorta’nın, Türk Eğitim Derneği’nin de kurucu üyeliklerinde bulundu.

Atatürk’ün yakın çevresini eserleriyle gün ışığına çıkaran Yaşar Gürsoy bu kitabıyla aynı zamanda bir milletin doğuşunu, bir ulusun temeli atılırken yaşanan zorlukları, verilen mücadeleler ve fedakârlıkları da gözler önüne seriyor.

Türk matbaacılığının seyir defterinden…

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Esra Oğuzhan’ın yayına hazırladığı, “Mucibince Amel Oluna” adlı kitap Osmanlı matbaacılığının doğuşunu, ilk basılan eserleri, dönemin devlet adamlarının ve ilim çevrelerinin yaklaşımlarını titizlikle ele alıyor. Osmanlı Devleti’nde matbaanın serüveni, yalnızca bir teknik yenilik değil, aynı zamanda ilim, kültür ve medeniyet tarihinin dönüm noktalarından biridir. “Matbaanın Osmanlı’ya girişi, hangi dinamiklerle şekillendi?”, “Hangi isimler bu sürece öncülük etti?”, “Osmanlı toplumunda matbaanın kabulü nasıl gerçekleşti?” ve benzeri soruların cevap bulduğu eser konuyla ilgilenenler için iyi bir kaynak. Sultan III. Ahmed’in fermanından Şeyhülislam fetvalarına, İbrahim Müteferrika’nın matbaasının faaliyetlerinden dönemin toplumsal yankılarına kadar pek çok önemli belge ve analizi Esra Oğuzhan bu eserde bir araya getirmiş. “Mucibince Amel Oluna”, Osmanlı matbaacılık tarihine dair akademik çalışmaları toplu halde sunarken, gelecekte bu alandaki eksiklikleri giderecek yeni araştırmaların da kapısını aralıyor. Kitap, okurları matbaanın harflerle, kitaplarla ve fikirlerle şekillenen zevkli bir yolculuğa çıkarıyor.

