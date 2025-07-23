Abdulhamit'in torununa sahte diploma soruşturması

II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bu sefer de bir diploma skandalıyla ortaya çıktı.

Osmanoğlu hakkında, 'resmi evrakta sahtecilik' suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, kendi adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih lisans programına diploma yaptırmaya çalışırken yakalanan II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde, kendini "şehzade" olarak ifade eden Osmanoğlu'nun, sahte diploma çıkarma sürecinde, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkartılan sahte elektronik imza kullanılarak gerçekleştirmeye çalıştığı soruşturma dosyasına eklendi.

Dosyadaki bilgilere göre S.D.'nin, İnönü Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi "Tarih" lisans programından yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturularak YÖK sistemlerine eklediği öğrenildi.

YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda, Osmanoğlu'nun herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.

Halk TV'nin özel haberine göre Osmanoğlu, ayrıca kendi adına kayıtlı telefon numarası üzerinden defalarca Yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı da tespit edildi.

Kayıhan Osmanoğlu'nun soruşturma dosyası için, diğer dosyalardan ayırma kararı verildi.

YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda, Osmanoğlu'nun herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi. Osmanoğlu, ayrıca kendi adına kayıtlı telefon numarası üzerinden defalarca Yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı da tespit edildi.

Osmanoğlu'nun soruşturma dosyası, diğer dosyalardan ayırıldı.

Tarih bölümünden kendisine sahte diploma çıkarmaya çalışan Osmanoğlu'nun kendine ait internet sitesinde ise "İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise yıllarında yanlış anlatılmak amacı ile yazılan yalan tarihin üzücü yanını en çok yaşayan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ne acıdır ki! Tarih öğretmenleri tarafından yalan tarihi benimsemediği için kötü notlarla cezalandırılmak istenmiştir" ifadelerine yer vermesi de dikkat çekti.