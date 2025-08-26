Abdülhamit'in torunundan iktidara sert çıkış!

Sultan İkinci Abdülhamit'in torunu Nurhan Osmanoğlu ekonomik nedenlerle okulu bırakmak zorunda kalan öğrenciler üzerinden iktidara seslendi



Nurhan Osmanoğlu’nun sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Son iki yılda Türkiye’de geçim sıkıntısı nedeniyle 300 binden fazla öğrenci okulu bıraktı. Artan yaşam maliyetleri, özellikle barınma ve gıda giderlerindeki yükseliş, öğrencilerin eğitimine devam etmesini zorlaştırıyor.

Devlet yurtlarının mevcut öğrenci sayısına göre sınırlı kapasitesi ve özel yurtların yüksek ücretleri (ayda 15-20 bin TL’den başlayan kiralık evler) gençleri çaresiz bırakıyor.

Ailelerin ekonomik yükü artarken, birçok öğrenci eğitim yerine çalışmayı seçiyor ya da ailesinin yanına dönüyor.

Sorun belli. Çözüm nedir? Bunun üzerine hükümetimiz bir çalışma yapıp sorunu çözümüne yönelik bir çalışma başlatmış mıdır?"