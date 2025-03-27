Abdülkadir Ömür "Beni bıraksın diye ağlardım"

Kaynak: Haber Merkezi
Abdülkadir Ömür "Beni bıraksın diye ağlardım"

Çaykur Rizespor forması giyen Abdülkadir Ömür, yıllar önce Manchester City'nin yaptığı teklif hakkında konuştu.

Hull City'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Abdülkadir Ömür TRT Spor'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Ömür Manchester City'nin teklifi konusunda duygusal konuştu.

"CHAMPIONSHIP'TE FİZİKSEL GÜÇ ÖN PLANDA"

Abdülkadir Ömür, "Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig" şeklinde konuştu.

"GERİYE DÖNEBİLSEM BIRAKSINLAR DİYE AĞLARDIM"

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Manchester City'den gelen teklife dikkat çeken Abdülkadir Ömür, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti" ifadelerini kullandı.

"FIRSATI KAÇIRDIM"

Ömür "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı." dedi.

Son Haberler
Devlet Bahçeli'nin ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu!
Devlet Bahçeli'nin ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu!
Emeklinin bayram ikramiyesi kararı Meclis'ten geçti
Emeklinin bayram ikramiyesi kararı Meclis'ten geçti
Selahattin Demirtaş bayramda tahliye olacak iddiası! Sosyal medya sallanıyor
Selahattin Demirtaş bayramda tahliye olacak iddiası! Sosyal medya sallanıyor
Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İsmail Saymaz'dan Halk TV kararı. Ev hapsinde ilk kez konuştu
İsmail Saymaz'dan Halk TV kararı. Ev hapsinde ilk kez konuştu