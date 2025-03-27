Abdülkadir Ömür "Beni bıraksın diye ağlardım"

Hull City'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Abdülkadir Ömür TRT Spor'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Ömür Manchester City'nin teklifi konusunda duygusal konuştu.

"CHAMPIONSHIP'TE FİZİKSEL GÜÇ ÖN PLANDA"

Abdülkadir Ömür, "Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig" şeklinde konuştu.

"GERİYE DÖNEBİLSEM BIRAKSINLAR DİYE AĞLARDIM"

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Manchester City'den gelen teklife dikkat çeken Abdülkadir Ömür, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti" ifadelerini kullandı.

"FIRSATI KAÇIRDIM"

Ömür "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı." dedi.