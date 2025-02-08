Abdülkadir Ömür Süper Lig’de dönüyor: İmza için geldi

Kaynak: A Spor
Abdülkadir Ömür Süper Lig’de dönüyor: İmza için geldi

Hull City’den ayrılması beklenen Abdülkadir Ömür Süper Lig’e dönme kararı aldı. 25 yaşındaki oyuncunun imza için geldiği öğrenildi.

Hull City’de mutsuz olduğu ifade edilen Abdülkadir Ömür’ün adı daha önce Beşiktaş ile anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig’e dönme kararı aldığı öğrenildi.

A Spor’da yer alan habere göre Abdülkadir Ömür Çaykur Rizespor ile anlaştı. Rize ekibine kiralık olarak katılacak 25 yaşındaki oyuncunun imza için geldiği öğrenildi.

Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonun devre arasında Championship ekiplerinden Hull City’ye transfer olmuştu.

Trabzonspor altyapısından yetişen milli oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 1 asist yaptı.

Son Haberler
Yerli şirket, Avrupa’nın fonksiyonel gıda tedarikçisi olma yolunda ilerliyor
Yerli şirket, Avrupa’nın fonksiyonel gıda tedarikçisi olma yolunda ilerliyor
Trabzon’da ulaşım yeniden açıldı
Trabzon’da ulaşım yeniden açıldı
Gayrimenkul sektörünün geleceği “4. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı”nda derinlemesine incelendi
Gayrimenkul sektörünün geleceği “4. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı”nda derinlemesine incelendi
Sahte içki bir can daha aldı
Sahte içki bir can daha aldı
Ankara ile Atina arasındaki 'Eurovision' gerginliği tırmanıyor... Skandal şarkı için harekete geçildi
Ankara ile Atina arasındaki 'Eurovision' gerginliği tırmanıyor... Skandal şarkı için harekete geçildi