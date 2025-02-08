Abdülkadir Ömür Süper Lig’de dönüyor: İmza için geldi

Hull City’de mutsuz olduğu ifade edilen Abdülkadir Ömür’ün adı daha önce Beşiktaş ile anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig’e dönme kararı aldığı öğrenildi.

A Spor’da yer alan habere göre Abdülkadir Ömür Çaykur Rizespor ile anlaştı. Rize ekibine kiralık olarak katılacak 25 yaşındaki oyuncunun imza için geldiği öğrenildi.

Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonun devre arasında Championship ekiplerinden Hull City’ye transfer olmuştu.

Trabzonspor altyapısından yetişen milli oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 1 asist yaptı.