'Abdülkadir Ömür’ü kapının önüne koydum'. Ertuğrul Doğan’dan flaş sözler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle bir araya geldi.

"KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor’dan ayrılarak Hull City’e transfer olması hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, Ömür’ün ayrılık sürecini anlattı.

Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum" dedi.

Ertuğrul Doğan, öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen 'Teknik direktör Ünal Karaman’a neden teşekkür edilmediğine' yönelik soruyu da yanıtladı.

“O DÖNEM BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASINI İSTEMEZDİK”

Doğan, "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun" dedi.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Trabzonspor'a gelen herkesin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Doğan, “Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" ifadelerini kullandı.

“KANUN TARAFINDAN KULÜBÜN SATIŞI MÜMKÜN DEĞİL”

Doğan, Trabzonspor’un satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi.

Bir ilgi mektubu olduğunu belirten Doğan, “Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması normal ve güzel bir şey. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum 400-500 var. Ben istesem bile teknik olarak yapılması mümkün değil. Türkiye'de kanun değişirse farklı konuşmalar yapabiliriz. Kanuni olarak mümkün olmadığını söyledikten sonra öteye geçemiyoruz” dedi.