Abdülkadir Selvi ‘bileti kesilen’ bakanları yazdı: Lacivert takımları giyip Saray’dan telefon bekliyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan’dan ziyaretin dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Selvi, Hürriyet’teki son yazısında parti içinde ve Kabine’de beklenen değişimi değerlendirdi.

“PARTİDEN KABİNE GEÇENLER OLABİLİR”

“Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor” belirten Selvi, “Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine’de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir” diye yazdı.

“BÜYÜK KONGRE BEKLENMEDEN İSİMLER DEĞİŞEBİLİR”

“Kabine’de köklü bir değişiklik beklentisi yok” diyen Selvi, “Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor. Sinyal Cumhurbaşkanı’ndan geldiği için hangi bakanlar gidiyor diye araştırılması doğal. Ama birincisi geniş çapı bir değişiklik beklenmiyor. İkincisi ise bugünden yarına bir Kabine değişikliği gündemde değil” ifadelerini kullandı.

“LACİVERTLERİNİ HAZIRLAYIP, TELEFON BEKLİYORLAR”

Bakanlık beklentisi olan isimlerin de kulisleri harekete geçirdiğini kaydeden Selvi, “Bu tür konjonktürleri fırsata çevirmek isteyenler var. Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye’den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok” dedi.