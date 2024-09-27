Abdulkadir Selvi, CHP kulislerine sızdı: İmamoğlu kararı İstinaf'ta 1'e karşı 2 oyla onandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı açılan ve ‘Ahmak Davası’ adıyla bilinen siyasi yasak davasında İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak karar bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu hakkında davanın ilk ayağında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. Gözler iki yıldır İstinaf Mahkemesi'nde olan davaya çevrilmişken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

CHP KULİSLERDEN DUYDUKLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 yıl varken, CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı konususunun birinci gündem maddesi olduğunu vurgulayan Selvi, “CHP kulislerinde İmamoğlu’yla ilgili kararın İstinaf’ta 1’e karşı 2 oyla onandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise bu süreci fırsata çevirmeye, mağduriyetten cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.