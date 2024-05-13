Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın Özgür Özel aşkı nereden geliyor?

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Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın Özgür Özel aşkı nereden geliyor?
Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile ilgili olumlu yazıları dikkat çekiyor. İki yazarın yazıları “Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın Özgür Özel aşkı nereden geliyor” sorusunun sorulmasına neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası iktidara yakınlığı ile bilinen yazarlarda başlayan Özgür Özel sempatisi dikkat çekti. Özel ve Erdoğan’ın siyasette yumuşama sinyalleri verdiği görüşme sonrası özellikle Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan’ın Özel’i olumladığı yazılar dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi’nin bugün Hürriyet gazetesinde yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu’nun gerilim siyasetiyle Özgür Özel’in ise yumuşama ile ön plana çıktığının altını çizdi.

Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Özel ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın kendisine karşı bir ittifak olarak gördüğünü belirterek, “O nedenle Özgür Özel’in elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Özgür Özel olmadan yeni siyaseti yürütmek mümkün değil. O nedenle kendi tabanına, ‘Ben Erdoğan’la görüştüm ama olumlu sonuçlar aldım’ diyebilmeli” ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN: ÖZGÜR ÖZEL TAM BİR LİDER OLDU

Özgür Özel ile ilgili olumlu yazılar yazan bir başka isimin ise Ahmet Hakan olması dikkat çekti. Hakan, 11 Mayıs günü Hürriyet gazetesinde yayınlanan yazısında Özgür Özel’in bir genel başkandan lidere dönüştüğünü belirten Hakan, “Verdiği doğru mesajlarla... Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla... Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla... Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle... Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda” dedi.

Hürriyet gazetesindeki iki yazarın yazıları “Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın Özgür Özel aşkı nereden geliyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

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