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  • Selvi’den al haberi. AKP terörist dediği HDP ile bir kez daha görüşecek

Selvi’den al haberi. AKP terörist dediği HDP ile bir kez daha görüşecek

Yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin HDP ile bir kez daha görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:21
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Abdulkadir Selvi’den al haberi: AKP terörist dediği HDP ile bir kez daha görüşecek

Selvi’den al haberi. AKP terörist dediği HDP ile bir kez daha görüşecek
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AKP, MHP ve BBP’nin imzasıyla 9 Aralık’ta Meclis Başkanlığı’na sunulan anayasa değişikliği teklifinde LGBTİ+ karşıtı madde de yer alıyor.

Anayasa’nın 41’inci maddesinde değişiklik öngören teklifin ilgili bölümünde “Evlilik birliği medeniyet anlayışımıza göre ancak bir kadın ve bir erkeğin evliliğiyle kurulur” ifadelerine yer verildi.

Değişikliğin gerekçesindeyse “Aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılarla sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır” diye yazıyor.

Konu hakkında AKP’lilerle görüşen Selvi, bugün şunları yazdı:

“Muhalefet, Anayasa değişikliğiyle ilgili olumlu yönde katkı yapmaya açık olursa Anayasa değişikliği metninin müzakereye açık olduğu ifade edildi. İktidarın tek kırmızı çizgisi var, o da özgürlüklerin kısıtlanması. Muhalefetin, özgürlüklerin kısıtlanması değil, daha geniş anlamda güvenceye kavuşturulması yönünde bir önerisi olduğu takdirde değerlendirileceği ifade ediliyor.”

Selvi, iktidarın ocak ayında muhalefeti ziyaret ederek, anayasa değişikliği konusunda görüş ve önerilerini alacağını kaydederek, “HDP de ziyaret edilecek partiler arasında yer alacak.” diye yazdı.

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Ötüken
15.12.2022 10:56
Halk düşmanı teröristlerle ,pkk teröristlerinin görüşmesi haber değil değil,ülkemizde alışık bir durumdur.  
 
Halit
15.12.2022 10:47
Kadın ve erkeğin yaşı neden belirtilmiyor pedofiliyi meşru hale getirmek için mi  
 
zihni sinir
15.12.2022 10:35
Yasalarimiza göre kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle evlenebiliyor. Hatta kedi ile tavukla, zürafa ile evlenenler var. Hamdolsun Akp bu sorunu anayasa ile çözecek  
 
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