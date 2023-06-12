Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. Peki, Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hangi görevlerde bulundu?

Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hangi görevlerde bulundu?

ABDÜLKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir Uraloğlu, 1966’da Trabzon’da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988’de mezun olan Abdulkadir Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989’da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü’nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Abdulkadir Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003’te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Abdulkadir Uraloğlu, 2005’te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006’da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

Abdulkadir Uraloğlu, 2009’da kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilirken, tekrar Samsun’a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun’da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012’de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Abdulkadir Uraloğlu, 23 Temmuz 2018’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

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