Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nda GSM operatörü kararı! Deprem sonrası eleştirilerin odağındaydı...

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki büyük deprem sonrası pek çok GSM operatörlerinde kesilmeler oldu. Yoğunluk nedeniyle olan kesintiler sonrası GSM operatörleri eleştirilerin odağına oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM operatörlerinin yetkilileri ile bugün saat 14.00'te bir araya gelecek.

"DEPREMDE ULAŞIM YAPILARI HASAR ALMADI"

Ankara'da "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" tanıtım programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin konuştu. Uraloğlu "Depremde ulaşım yapıları hasar almadı. D100, Tem ve Kuzey Marmara Otoyolu sorunsuz hizmete devam ediyor." ifadelerini kullandı.

14.00'DA GSM OPERATÖRLERİ YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Depremde kesintiler ile tekrar gündeme gelen GSM operatörleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yetkililer ile bugün saat 14.00'te bir araya geleceğini açıkladı.Uraloğlu, "15 dakikalık bir bölümde aksama oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız" dedi.

TÜRKİYE BİR DE ŞAM'A İNTERNET DESTEĞİ SALLAYACAK

Uraloğlu'nun açıklamaları ise akıllara geçtiğimiz günlerde Suriye’nin başkenti Şam’a giden Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’ye internet desteği sağlayacağını söylemini getirdi.