Abdülkerim Bardakcı 5. kez gol sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında Gabriel Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

5. KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunan Abdülkerim’in toplamda da 5. golünü attı.

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı.