Abdülkerim Bardakcı, bilinçli kart görme sebebiyle PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Kayserispor Kulübü'nü, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen, aynı müsabakada "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle 2 Şubat 2025 itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TRABZONSPOR'UN SEVKİ

Trabzonspor Kulübü, 1 Şubat 2025'te oynanan Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

ADANA DEMİRSPOR VE GÖZTEPE'YE SEVK

Adana Demirspor Kulübü, 2 Şubat 2025'te oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı tarihteki Göztepe-Alanyaspor maçında ise Göztepe Kulübü "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE VE ÇAYKUR RİZESPOR'A SEVKLER

Fenerbahçe Kulübü, 2 Şubat 2025'te oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Çaykur Rizespor Kulübü, 2 Şubat 2025’teki aynı maçtaki "talimatlara aykırı hareket" ve 3 Şubat 2025’teki kulüp başkanının "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

ÇAYKUR RİZESPOR FUTBOLCULARI VE GÖREVLİSİNE SEVKLER

Çaykur Rizespor futbolcuları Rachid Ghezzal ve Olasunkanmi Ibrahim Olawoyin, aynı maçta "talimatlara aykırı hareket" ve "hakaret" gibi sebeplerle tedbirli ya da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Çaykur Rizespor görevlisi Burak Bakır da "talimatlara aykırı hareket" ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakaret" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ VE GALATASARAY'A SEVKLER

Gaziantep Futbol Kulübü, 3 Şubat 2025’teki Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "talimatlara aykırı hareket" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Kulübü ise "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY BAŞKANI VE FUTBOLCUSU SEVK EDİLDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 2 Şubat 2025'teki sosyal medya paylaşımında yaptığı "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ise "bilinçli kart görme" nedeniyle 4 Şubat 2025 itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY İDARECİSİNE SEVK

Galatasaray Kulübü idarecisi İbrahim Hatipoğlu, 2 Şubat 2025’teki medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.