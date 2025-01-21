Abdülkerim Bardakçı "Çok gol yiyorsak en büyük suçluları biziz"

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maçın ardından Abdülkerim Bardakçı açıklamalar yaptı. Abdülkerim, “Futbol konuşmaktan önce bugün Bolu’da yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Maça gelecek olursak öne geçtik, kendi evimizde oynuyoruz mutlaka yenmemiz gereken bir maçtı. İlk 8’den çıkma hedefimize ulaşacağız inşallah. Futbol bu yapacak bir şey yok. Çok çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz. Bazen nasip olmuyor. En kısa sürede ne gerekiyorsa yapacağız düzeltmek için” diye konuştu.

"ÇOK GOL YİYORSAK SUÇLULARI BİZİZ"

En kısa sürede eskisi gibi savunma performansı yapacaklarını belirten Bardakcı, “Davinson Sanchez ile iyi bir uyumumuz var. Savunma sadece 2 stoper ile yapılmıyor veya 2 bek ile yapılmıyor. Savunma takım halinde yapılan bir şey. Tabii ki bizim de hatalarımız var. Çok gol yiyorsak en büyük suçluları biziz. Bunun üzerine çalışıyoruz. En kısa sürede tekrar eskisi gibi az gol yiyeceğiz. Hiç yemeyeceğiz hatta öyle söyleyeyim” cümlelerini kullandı.

"MUSLERA BU KULÜBÜN EFSANELERİNDEN"

Muslera konusunda konuşan Bardakçı “Muslera bu kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zaferler kazandı. Tepkiler illa ki olacaktır. Taraftar yapıyorsa hakkıdır. Her zaman taraftar haklıdır. Muslera çok büyük bir karakter. Yıllarını verdi buraya. O da aynı şekil performansına yüzde yüz devam edecek. Muslera bu ligin en iyi kalecisi.” dedi.