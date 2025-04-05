Abdulkerim Bardakcı düğüne katıldı

Kaynak: İHA
Abdulkerim Bardakcı düğüne katıldı

Galatasaraylı oyuncu Abdulkerim Bardakcı, eşiyle birlikte bir düğünde renkli görüntüler verdi.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdulkerim Bardakcı, eşiyle birlikte Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde nikah şahidi oldu. Nikah sonrası Bardakcı, davul zurna eşliğinde halay çekti.

BARDAKCI HALAY ÇEKTİ

Viranşehir Masterlar Kulübü Başkanı İsmail Aksu'nun oğlu İbrahim Aksu'nun düğününde Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, eşi Zara Bardakcı ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Spor camiasından çok sayıda önemli ismin de katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Nikah töreninin ardından Abdülkerim, genç çiftle birlikte sahneye çıkarak halay çekti.

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