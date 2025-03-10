Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia: Okan Buruk ile görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia: Okan Buruk ile görüştü

Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edilirken konuyla ilgili Okan Buruk ile görüştüğü belirtiliyor.

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında oldukça fazla eleştiri alan Abdülkerim Bardakçı’nın sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılması bekleniyor. 2022 yılında Galatasaray’a Konyaspor’dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki milli futbolcunun Avrupa’dan önemli taliplerinin olduğu biliniyor.

Abdülkerim Bardakçı’ya yönelik İtalyan kulüplerinin büyük bir ilgisi var. Özellikle Atalanta ve Fiorentina’nın Galatasaray’a resmi teklifler ile gelmeye hazırlandığı öğrenildi. Bu durum, oyuncunun yurt dışında yeni bir kariyer fırsatı bulma şansını artırıyor.

Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Abdülkerim Bardakcı’nın, sezon sonunda kendisini isteyen Atalanta’ya transfer olmak için izin istediği iddia ediliyor. Okan Buruk ise bu konunun sezon sonunda daha detaylı bir şekilde görüşülmesi gerektiğini belirtiyor.

Son Haberler
Türk’e karşı ırkçılık ve 66. madde
Türk’e karşı ırkçılık ve 66. madde
Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede
Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede
Dedesinden 65 sene önce aldı şimdi çoğaltarak 10 liraya satıyor!
Dedesinden 65 sene önce aldı şimdi çoğaltarak 10 liraya satıyor!
Isco için Süper Lig devi devreye giriyor: Maaşının 2 katını teklif edecekler
Isco için Süper Lig devi devreye giriyor: Maaşının 2 katını teklif edecekler
Düşünce gücüyle teknolojiyi kontrol etmek! Teknolojinin bilinçle buluşması
Düşünce gücüyle teknolojiyi kontrol etmek! Teknolojinin bilinçle buluşması