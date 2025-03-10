Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia: Okan Buruk ile görüştü

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında oldukça fazla eleştiri alan Abdülkerim Bardakçı’nın sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılması bekleniyor. 2022 yılında Galatasaray’a Konyaspor’dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki milli futbolcunun Avrupa’dan önemli taliplerinin olduğu biliniyor.

Abdülkerim Bardakçı’ya yönelik İtalyan kulüplerinin büyük bir ilgisi var. Özellikle Atalanta ve Fiorentina’nın Galatasaray’a resmi teklifler ile gelmeye hazırlandığı öğrenildi. Bu durum, oyuncunun yurt dışında yeni bir kariyer fırsatı bulma şansını artırıyor.

Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Abdülkerim Bardakcı’nın, sezon sonunda kendisini isteyen Atalanta’ya transfer olmak için izin istediği iddia ediliyor. Okan Buruk ise bu konunun sezon sonunda daha detaylı bir şekilde görüşülmesi gerektiğini belirtiyor.