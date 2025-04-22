Abdülkerim Bardakcı kendisine küfür eden Konyasporlulara cevap verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdülkerim Bardakcı kendisine küfür eden Konyasporlulara cevap verdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u eleyen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını finale yazdırdı.

"ANNEM KONYA DÜŞMESİN DİYE DUA ETTİ"

Maçta kendisine küfürler edilen eski Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Bardakcı "42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. Bir Konyalı olarak Euro’da temsil ettim. CL'de temsil ettim. Geçen sene şampiyon olduğumuz maçta Konyaspor'un düşme riski vardı ve bu yüzden attığımız gollere sevinmedim. Annem geldi, Konyaspor düşmesin diye dua etti ve ona bugün küfür ettiler. Ben Konya'yı çok seviyorum. 42 numarayı giymeye devam edeceğim." dedi.

Son Haberler
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
GÜRÜLTÜCÜLÜK
GÜRÜLTÜCÜLÜK
Atatürk ve devrimlere ihanet…
Atatürk ve devrimlere ihanet…
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR