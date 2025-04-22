Abdülkerim Bardakcı kendisine küfür eden Konyasporlulara cevap verdi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını finale yazdırdı.

"ANNEM KONYA DÜŞMESİN DİYE DUA ETTİ"

Maçta kendisine küfürler edilen eski Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Bardakcı "42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. Bir Konyalı olarak Euro’da temsil ettim. CL'de temsil ettim. Geçen sene şampiyon olduğumuz maçta Konyaspor'un düşme riski vardı ve bu yüzden attığımız gollere sevinmedim. Annem geldi, Konyaspor düşmesin diye dua etti ve ona bugün küfür ettiler. Ben Konya'yı çok seviyorum. 42 numarayı giymeye devam edeceğim." dedi.