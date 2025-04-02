Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Kaynak: Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bir paylaşım yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maç bugün 20.45’te oynanacak.

KAĞIT UÇAK DETAYI

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe maçı için yaptığı paylaşımda transfer sürecindeki uçak detayına da videoda yer verdi. Bardakcı Konyaspor'dan geldiği dönem Galatasaray'ın transfer tanıtımında Fenerbahçe'ye kağıttan uçak göndermesi yapmıştı.

"SEN O KADAR EDER MİSİN?"

Ali Koç'un Abdülkerim Bardakçı'ya istediği transfer ücreti üzerine "Sen o kadar eder misin?" sözleri çok konuşulmuş ve oyuncu bu sebeple Fenerbahçe ile anlaşamayıp Galatasaray'a imza atmıştı.

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