Abdulkerim Durmaz Jesus'un Arda Güler'i neden oynattığını açıkladı

Spor yorumcusu Abdulkerim Durmaz, Jorge Jesus'un son haftalarda Arda Güler'e neden çok sık forma verdiğini açıkladı.

Abdulkerim Durmaz Jesus'un Arda Güler'i neden oynattığını açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Eski futbolcu ve spor yorumcusu olan Abdulkerim Durmaz, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Durmaz, Jorge Jesus'un Arda Güler'i asıl oynatma sebebini açıkladı.

İşte Abdulkerim Durmaz'ın açıklamaları;

-Arda Güler'i banko oynattığı zaman siz gerçekten oynatıyor diye mi düşünüyorsunuz Jorge Jesus'un? Oynatma sebebinin ilki baskıydı, taraftar baskısıydı. Taraftardan çıkan "Arda Güler" tepkisi birkaç ay evvel Jesus'u çok rahatsız ediyordu.

-Arda Güler'in oynadığı maçlarda birkaç kez sallanır gibi oldu. Biraz kötü oynadı yani. Hemen Jesus 45'te oyundan aldı. Bunlar antrenör oyunlarıdır. Bu antrenör oyunlarını hiç sahaya girmeden, hiç o çime basmadan, hiç antrenörlerle çalışmadan, antrenörlerin neler düşündüğünü bilemezsiniz.

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