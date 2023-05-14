Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçe isyanı. Anlatırken gözleri doldu

Spor yorumcusu olan Abdulkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ve oynanan oyununa değindi. Durmaz, Fenerbahçe'den bahsederken duygulandı.

Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçe isyanı. Anlatırken gözleri doldu

Editör: Ufuk Cingöz

Eski futbolcu ve spor yorumcusu olan Abdulkerim Durmaz, Radyogol'e Fenerbahçe'nin oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Durmaz, Sarı Lacivertli takımdan bahsederken gözleri doldu.

İşte Abdulkerim Durmaz'ın açıklamaları;

-Çok kaliteli oyun oynamakla sırf şampiyon olunmaz. Bu istek ve bu arzuyla şampiyon olamazsın. İstediğin kadar kaliteli futbolcun olsun. İkisi bir arada olacak.

-Fenerbahçe'de yetkili birisi olsam kadın voleybolcu ve basketbolcuların final maçlarını futbolculara izletirdim. "Bakın görün. Fenerbahçeli sporcu nasıl olunur?" diye. Hem mücadele ediyorlar hem de zaferden sonra duygulanıp ağlıyorlar. Futbolcu grubuna bu ruhu aşılamadıkça istediğin kadar transfer yap. İstediğin kadar dünya starı hoca getir. Bu iş olmaz kardeşim. Ruhtur her şey. Bu ruh olmadan hiçbir şey olmaz. Robot olursun. Bir robota aşık olur musun? Olmazsın. Çünkü ruhu yok onun.

-Kabullenemiyorum. İsyan ediyorum. Bu kadar eline fırsat gelirken ve bu kadar da vurdum duymaz nasıl olunur? Mesela para bu kadar mı onların ruhunu ele geçirmiş?

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı Güncel
YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı
Kokoreçler araçla birlikte yandı Güncel
Kokoreçler araçla birlikte yandı
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti Magazin
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Güncel
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
Kılıçdaroğlu oyunu kullanıyor Güncel
Kılıçdaroğlu oyunu kullanıyor
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı Güncel
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı Güncel
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı