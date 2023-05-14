Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçe isyanı. Anlatırken gözleri doldu

Editör: Ufuk Cingöz

Eski futbolcu ve spor yorumcusu olan Abdulkerim Durmaz, Radyogol'e Fenerbahçe'nin oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Durmaz, Sarı Lacivertli takımdan bahsederken gözleri doldu.

İşte Abdulkerim Durmaz'ın açıklamaları;

-Çok kaliteli oyun oynamakla sırf şampiyon olunmaz. Bu istek ve bu arzuyla şampiyon olamazsın. İstediğin kadar kaliteli futbolcun olsun. İkisi bir arada olacak.

-Fenerbahçe'de yetkili birisi olsam kadın voleybolcu ve basketbolcuların final maçlarını futbolculara izletirdim. "Bakın görün. Fenerbahçeli sporcu nasıl olunur?" diye. Hem mücadele ediyorlar hem de zaferden sonra duygulanıp ağlıyorlar. Futbolcu grubuna bu ruhu aşılamadıkça istediğin kadar transfer yap. İstediğin kadar dünya starı hoca getir. Bu iş olmaz kardeşim. Ruhtur her şey. Bu ruh olmadan hiçbir şey olmaz. Robot olursun. Bir robota aşık olur musun? Olmazsın. Çünkü ruhu yok onun.

-Kabullenemiyorum. İsyan ediyorum. Bu kadar eline fırsat gelirken ve bu kadar da vurdum duymaz nasıl olunur? Mesela para bu kadar mı onların ruhunu ele geçirmiş?