Abdulkerim Durmaz'dan Lemina övgüsü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdulkerim Durmaz'dan Lemina övgüsü!

Derin Futbol programı yorumcusu Abdulkerim Durmaz Galatasaraylı futbolcu Lemina hakkında konuştu.

Galatasaray'ın iki yeni transferi Mario Lemina ve Prmyslaw Frankowski yaptıkları birer asistle 2-1'lik Rizespor galibiyetinde önemli rol oynadı.

Derin Futbol programı yorumcusu eski Fenerbahçeli futbolcu Abdulkerim Durmaz maçın yıldızlarından olan Mario Lemina'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmamasını eleştirdi.

GALATASARAY'DA EN HAZIR FUTBOLCU"

Durmaz "Lemina hafta içi Avrupa kadrosuna yazılmadı. Dediler ki hazır değil. Benim son 20 dakika oyuna girdikten sonra izlediğim Lemina Galatasaray'daki bütün futbolculardan fizik olarak daha önde. Benim futbolculuk ve antrenörlük tecrübem var hangi oyuncunun hazır olup olmadığı sahada bırak koşmayı yürüsün anlarım." ifadelerini kullandı.

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