Abdülkerim ve Ferdi'den hayran bırakan iş birliği. Kulüpte farklı Milli Takım'da farklı

Almanya ile karşılaşan A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'nın müthiş işbirliği taraftarı hayran bıraktı.

Abdülkerim ve Ferdi'den hayran bırakan iş birliği. Kulüpte farklı Milli Takım'da farklı

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede Millilerimiz Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın attığı gollerle Almanya ile 2-2 berabere durumda.,

Millilerimizin ilk golünde Abdülkerim'in uzun topuna hareketlenen Ferdi, topu kontrol edip ceza sahasına girdi. Ferdi, kaleci Trapp'in soluna doğru üst ağlara sert vurdu ve ağları havalandırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi sırasında sert bir tartışma yaşayan bu ikilinin müthiş işbirliği ve ortak sevinci takdir topladı

İkilinin bu hallerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılar kulüpte böyle Milli Takım'da böyle diyerek ikiliyi alkışladı.

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