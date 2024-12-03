Abdullah Avcı 1 yıllık imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Avcı 1 yıllık imza attı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre Abdullah Avcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş’ta yaşanan yönetim krizinde olay Hasan Arat’ın başkanlığı bırakmasına kadar giderken, Maccabi Tel Aviv’e karşı alınan mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronkhorst ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılarda ilk aday olan Sergen Yalçın teklifi reddederken flaş bir iddia gündeme geldi.

Buna göre Beşiktaş yönetimi, son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaştı. Avcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken Fenerbahçe maçında kulübede olması bekleniyor.

Abdullah Avcı Beşiktaş’ta daha önce de çalışmış ancak deneyimli teknik adam sonrası göreve gelen Sergen Yalçın takımı şampiyon yapmıştı.

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