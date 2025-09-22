Abdullah Avcı 25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilkin eşiğinde!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık 1 yıldır yeşil sahalardan uzak kalan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerine sürpriz bir takımın başında dönüş yapabilir. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 62 yaşındaki çalıştırıcıya yurt dışından talip çıktı.



AL-AHLY'DE ABDULLAH AVCI SESLERİ

Jose Ribeiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu iddia edildi. Avcı'nın, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda olduğu aktarıldı.

Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

DİĞER ADAYLAR

Ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mısır kulübü Al-Ahly, İspanyol teknik direktör Jose Ribeiro'nun görevine son vermişti. Bu hafta içi yeni hocasını açıklaması beklenen ve takımı yine yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Al-Ahly'de Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da diğer teknik direktör adayları olduğu haber detayında yer aldı.



KARİYERİNDE İLK OLACAK



Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı, 25 yıllık kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapacak. Al-Ahly aldığı kötü sonuçların ardından ligde 6 maçta 9 puan ile 10.sırada bulunuyor.

Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Fenerbahçe'deki seçim sonrası Alex de Souza'dan flaş paylaşım!

Portekiz Sadettin Saran'ı konuşuyor!

Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'da herkes atıyor!