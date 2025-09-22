Abdullah Avcı 25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilkin eşiğinde!

Teknik direktör Abdullah Avcı için son derece sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli teknik adamın, Mısır ekibi Al-Ahly'nin listesinde olduğu öne sürüldü. İki taraf arasında anlaşma gerçekleşirse, Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapmış olacka.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık 1 yıldır yeşil sahalardan uzak kalan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerine sürpriz bir takımın başında dönüş yapabilir. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 62 yaşındaki çalıştırıcıya yurt dışından talip çıktı.

AL-AHLY'DE ABDULLAH AVCI SESLERİ

Jose Ribeiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu iddia edildi. Avcı'nın, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda olduğu aktarıldı.

DİĞER ADAYLAR

Ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mısır kulübü Al-Ahly, İspanyol teknik direktör Jose Ribeiro'nun görevine son vermişti. Bu hafta içi yeni hocasını açıklaması beklenen ve takımı yine yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Al-Ahly'de Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da diğer teknik direktör adayları olduğu haber detayında yer aldı.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı, 25 yıllık kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapacak. Al-Ahly aldığı kötü sonuçların ardından ligde 6 maçta 9 puan ile 10.sırada bulunuyor.

