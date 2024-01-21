Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası konuştu: Şık olmadı

Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, derbiyi değerlendirdi.

Yedikleri gollerin bahanesi olmayacağını ifade eden teknik adam, "Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız." dedi.

Oyuna ortak olamadıklarını aktaran Avcı, ''Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.