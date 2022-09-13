﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var

İşte Avcı'nın açıklamaları;

"Eksikler formumuzu etkilemedi. Rakibi tebrik ederim. Müthiş bir frikik golüyle geri düştük. Oyunu tamamen elimize alacakken iki gol yedik. En çok çalıştığım konu geçiş oyunları olmasına rağmen, kontradan iki gol yiyemeyiz"

"Rakip 10 kişi kalıyor, geçiş oyunundan iki gol yiyoruz. Şu an için iyi gitmeyen bir durum var. Mesleki hayatımda çok alışık olmadığım şeyler oluyor. Kafamızı kaldıracağız. Herkes kendini sorgulayacak. Neden bunları yaşıyoruz, sorgulayıp bu durumun içinden çıkacağız."