Abdullah Avcı: Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor

Trabzonspor'da görevi bırakan teknik direktör Abdullah Avcı, görevi bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"YÜKSEK ENERJİLİ BİR ŞEHRE GELDİM"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Hep beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar ve bunun karşılığını uzun süre beklenen şampiyonluk ile aldık." dedi.



"KİMSE BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETMEZDİ"

Trabzonspor ile çok iyi duygular yaşadığını belirten Avcı, "Harika duygular yaşadık. Buraya gelirken böyle bir hikaye yazacaksın deselerdi, kimse böyle olacağını tahmin etmezdi. Şükürler olsun. eğer iyi niyetli ve samimi olursan karşılığını da alırsın" diye konuştu.



"BELKİ DE İLK DEFA BÖYLE BİR AYRILIK OLUYOR"

Yaşadıklarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı, büyük bir camiada bunları yaşadığım için mutluyum. Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması büyük bir örnek." ifadelerini kullandı.

Avcı ayrıca, "Bu kulüp çok büyük bir kulüp. Enerjisi yüksek, çok büyük bir potansiyeli var. Trabzonspor her zaman başımın üstünde." açıklamasını yaptı.