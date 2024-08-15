Abdullah Avcı dayanamadı. İçeriden kurulan tuzağı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Avcı dayanamadı. İçeriden kurulan tuzağı açıkladı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı bazı sosyal medyada numarasını yayan bazı Trabzonsporluların bunu organize bir şekilde kötülük olsun diye yaptığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien’e 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı’nın açıklamaları:

“OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMALAR BAŞLADI”

"Oyunun bütünlüğünde rakibin üstünlüğü vardı. Uğurcan bizi ayakta tuttu. İkinci yarı itibariyle maçı dengede götürüp, sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası değişiklikler yaptık ve 4-4-2 dizilişine döndük. Bu oyun baskıyı, şiddeti doğru yapma oyunu. Süre geçtikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Bireysel maç kazandırmıyor. Yine oyunun büyük bölümünde bizi ayakta tutan Uğurcan Çakır oldu."

“BİREYSEL İSTATİSTİK YAPMAK BİR ŞEY İFADE ETMEZ”

"1-0'dan sonra 2 pozisyonumuz var. Oyunun tamamında pozisyonlarımız 1-0'dan sonra geldi. Bunları değerlendirsen belki maça gireceksin ama tekrar oyundan kopmalar başlıyor. Burada dahi oyun disiplinine saık kalman lazım. Bireysel istatistik yapmak bir şey ifade etmez."

“TELEFONUMU RAHAT BIRAKSINLAR”

"Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir. Bu oyunu senelerdir fair play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum."

“TRABZONSPOR İNATÇIDIR”

"Bu koltuklarda oturuyorsan, bu tür şeylerle her zaman karşılaşırsın. Herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez. Düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek."

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