Abdullah Avcı deşifre etti

Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Avcı deşifre etti

Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı rakibin bütün taktiklerini toplantıda anlattı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı’nın açıklamaları:

“İkinci resmi müsabakamızı oynayacağız. Fizik kalitesi ve oyun kalitesinin yüksek olduğu bir takıma karşı zor bir müsabaka oynadık. Rakip, savunmada 5-4-1 dizilimiyle karşılama yaparken, top kendilerine geçtiğinde 3-4-3 dizilimine geçiyorlardı ve bu stratejiyi bize karşı etkili bir şekilde kullandılar. Direkt oyunlar, kenar ortalar ve taçlar konusunda bize karşı oldukça etkili oldular.

Biz de oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Pozisyon olarak baktığımızda, rakibimiz kadar bizim de pozisyonlarımız vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır o gün iyi bir performans gösterdi ve ilk resmi müsabaka ve Avrupa maçı olmasından dolayı kazanmak son derece önemliydi.

Bu maçı kapattık ve şimdi ikinci maça odaklandık. Rakibimizin ilk maçta beklemediğimiz anlarda opsiyonlar kullandığını gördük. Maç içerisinde 4-4-2'ye döndükleri anlar oldu ve biz de bu duruma hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı yaptık. Savunmada ve hücumda duran toplara çalıştık. Yarın akşam taraftarımızın önünde daha iyi bir oyun sergileyip kazanarak ikinci tura geçmek istiyoruz.

İlk maçta 2-0 öne geçtik ama hala bir 90 dakika daha var. Oyunun her anında dikkatli, konsantrasyonu yüksek ve oyun kalitesi iyi bir performans sergileyeceğimizi umuyorum. Taraftarlarımızla birlikte bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz”

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