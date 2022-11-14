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Abdullah Avcı'dan Arda Güler'e tebrik

TFF Fair Play ödüllerinde Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bir araya geldi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:10
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Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i tebrik etti

Abdullah Avcı'dan Arda Güler'e tebrik
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play'in daha da yaygınlaşması ve farkındalık oluşması amacıyla organize edilen Fair Play / Adil Oyun Ödülleri Töreni, bu sezon ilk kez düzenlendi.

Ödül törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Başakşehir Asbaşkanı Ömer Faruk Ayvacı, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve davetliler katıldı. 

ABDULLAH AVCI ARDA GÜLER'İ TEBRİK ETTİ
Törende  A Milli Futbol Takımı oyuncuları ile bir araya gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçeli oyuncu Arda Güler'in yüzünü sempatik bir hareket ile okşadı. Henüz 17 yaşında A Milli Takıma seçilen ve ilk maçına çıkacak olan Güler'i tebrik eden Avcı oyuncuya başarılar diledi.

 

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