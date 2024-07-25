Abdullah Avcı formayı Hamsik'e verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Avcı formayı Hamsik'e verdi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Marek Hamsik, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme'sinde oynanacak Ruzemberok maçı öncesi Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Marek Hamsik, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynanacak Ruzemberok maçı öncesi Trabzonspor'u ziyaret etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla görüşen Hamsik, yarın oynanacak Ruzemberok maçında takıma başarı dileklerini iletti.

Abdullah Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Tekrar onunla burada olmak, onun memleketinde olmak bizim için çok güzel bir duygu. İki sene her şeyiyle bize çok örnek oldu. Uzun süre sonra gelen şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Gençlere çok doğru örnek oldu. Ben antrenörlük teklif ettim. O, evden çok uzakta devam etmek istemedi. Dostluğumuz ve burayla olan ilişkisi devam edecek. O yüzden tekrar buraya geldiği ve bizi ziyaret ettiği için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Marek Hamsik ise Trabzonspor’un her zaman hatıralarında yer alacağını ifade ederek; “Hocanın güzel sözleri için teşekkür ederim. Trabzonspor her zaman hatıralarımda olacak. Hem yarın için hem de yeni sezon için başarılar diliyorum” dedi.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ise, “Marek’in şampiyonluk senesinde bize çok katkıları oldu. Profesyonel olarak ondan çok şey öğrendik. Her zaman takım için sahada elinden gelenin en iyisini yaptı. Bize kattıkları için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

AVCI FORMAYI HAMSIK'E VERDİ
Ziyaret sonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır tarafından Marek Hamsik’e isminin yazılı olduğu formamız hediye edildi.

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