Abdullah Avcı ile Ali Koç arasında flaş görüşme. Montella iddialarının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktör bilmecesi sürüyor. Sarı Lacivertliler, Montella ismine yakın olsa da Abdullah Avcı iddiaları da kafaları karıştırdı.

Abdullah Avcı ile Ali Koç arasında flaş görüşme. Montella iddialarının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası teknik direktörü Jorge Jesus'un ayrılmasını açıklamasının ardından teknik direktör iddiaları gündemdeki sıcaklığı korurken; bu kez yeni bir gelişme ortaya çıktı.

ABDULLAH AVCI GELİŞMESİ
DHA'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Adana Demirspor'dan ayrılan Vincenzo Montella ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etmesinin ardından, bu kez Abdullah Avcı cephesinden yeni gelişme geldi.

ALİ KOÇ'A SUNUM YAPACAK
NTV'nin haberine göre; yönetim, Abdullah Avcı ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye detaylı bir sunum yapacak.

HERHANGİ BİR TAKIMLA ANLAŞAMADI
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan Abdullah Avcı, 8 Mart 2023 tarihinde bordo-mavili ekipten ayrıldığından bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı. 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam daha önce Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'da görev almıştı.

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