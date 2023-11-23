Abdullah Avcı istedi her yer kupalarla donatıldı

Trabzonspor Kulübü'nün tesislerdeki duvar kaplamaları teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle yenilendi.

KAYNAK: AA
Abdullah Avcı istedi her yer kupalarla donatıldı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi ve A takım binasının duvar kaplamaları yenilendi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda duvarlara, aidiyet ve birlik duygularını ortaya koyan yeni görsellerle kaplandığı kaydedildi.

Futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan çalışmada şampiyonluk temasına vurgu yapılan kaplamalarda, "İnadıyla şampiyon Trabzonspor, birlikte yaşanacak daha çok zafer var ve şampiyon Trabzonspor" ifadeleri yer aldı.

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