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  • Ayakta uyuyan Abdullah Avcı hesap vermeli. Hatalı golleri yiyen Uğurcan da

Ayakta uyuyan Abdullah Avcı hesap vermeli. Hatalı golleri yiyen Uğurcan da

Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Trabzonspor'un Karagümrük mağlubiyetindeki sorumluları açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:44
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Abdullah Avcı, kaleci Uğucan ve Bartra Trabzonlulara hesap versin

Ayakta uyuyan Abdullah Avcı hesap vermeli. Hatalı golleri yiyen Uğurcan da
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Bazı insanların gönül gözü açıktır

Cenab-ı Allah onlara çeşitli mesajlar gönderir...

Bazıları rüyasında alır bu işaretleri;

Bazıları ise uyanıkken....

beIN Sports'tan maçı anlatan spiker Tugay Kosova

"Abdullah Avcı oyuncularına kızıyor" dedi..

Neden oyuncularına kızıyor ki?

Kızacağı tek bir kişi var...

O da kendisi...

Hani yazıya Cenab-ı Allah'tan girdik ya;

Önce Magomed Ozdoev'in uzaklardan yaptığı vuruşun

Kimseye değmemesi sonucu filelere giden golüyle 1-0 öne geçti Karagümrük...

Kaleci Uğurcan Çakır topa erken yatarak hata yaptı...

Daha sonra Edin Visca'nın içeri çevirdiği topta

Maxi Gomez içeri çevirdi;

Stoper Marc Bartra göğsüyle dokundu

Trabzonspor skoru 1-1 yaptı..

Abdullah Avcı yine hatalar yapmıştı;

Stoper Hüseyin Türkmen sağ bekteydi;

Bu mevkiinin esas sahibi Jens Stryger Larsen kulübedeydi..

Fenerbahçe maçında Miguel Crespo'nun oyundan atılıp kazara kazanması

Yine aynı hatasında ısrar ettiriyordu Abdullah Avcı'yı...

Anastasios Bakasetas-Abdülkadir Ömür ve Edin Visca

Yine birlikte oynuyorlardı...

Takım üretemiyordu...

Üstelik orta sahada sıkıntı yaşanıyordu...

Cenab-ı Allah bir işaret daha verdi

Takım kontratakta yakalandı...

Ebrima Colley sağ taraftan ortaladı;

Fabio Borini arka direkte enfes çaktı;

Karagümrük skoru 2-1'lik üstünlüğe taşıdı...

İlk yarının sonlarında

Golü atan stoper Marc Bartra'nın

Ayağı kaydı ve sonrasında

Karagümrük'lü Fabio Borini'yi düşürünce

Hakem Ümit Öztürk kırmızı kartı çıkardı

Trabzonspor 10 kişi kaldı...

Hani yazının başından Cenab-ı Allah diyoruz ya

Bugün işaretler gönderiyordu Abdullah Avcı'ya;

Ancak Abdullah Avcı bu işaretleri alamıyordu;

Çünkü "AYAKTA UYUYORDU"...

İkinci yarı başlarken beklentim;

Edin Visca sağ bek mevkiine gelecek;

Veya Jens Stryger Larsen girecek;

Hüseyin Türkmen asıl bölgesi olan stoper mevkiine geçecek..

Ama ne gezer?

"AYAKTA UYUYOR" dediğimiz Abdullah Avcı

Ön libero Manolis Siopis'i kenara alıp

Bir başka ön libero Jean-Philippe Gbamin'i stopere çekiyor;

Hüseyin Türkmen'i kenara alıp;

Sağ bek pozisyonuna Jens Stryger Larsen'i alıyordu..

Takımın savunma hattı çorbaya dönmüştü...

Cenab-ı Allah Abdullah Avcı'ya bir kez daha işaret gönderiyordu..

Henüz iyileşmeden sahaya çıkarılan Edin Visca'nın

Omuzundaki sakatlık yeniden nüksediyor;

Abdullah Avcı oyuna alması gereken tek adam Enis Bardhi'nin yerine

Djaniny Semedo'yu sahaya sürüyordu...

Trabzonspor'un gol atması mucizelere kalmıştı..

Sadece Anastasios Bakasetas ve Mahmoud Trezeguet'nin birkaç vuruşunu

Karagümrük kalecisi Batuhan Şen başarıyla önledi...

Karagümrük'te Maxi Gomez'i yere indiren Ebrima Colley

Oyundan atılıyor

İki takım'da 10'ar kişi kalıyordu..

Ancak buna rağmen Abdullah Avcı'nın saçmalamaları bitmiyordu...

Bu kez de Mahmoud Trezeguet'yi kenara alıp

Yığılmanın olduğu orta sahaya Marek Hamsik'i alıyordu...

Hem de Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sahadayken..

Bu değişiklikler sonrası ani Karagümrük atağında;

Fabio Borini soldan içeri çeviriyor;

Matteo Ricci sağ çaprazdan enfes çakıyor

Trabzonspor 3-1 yenik duruma düşüyordu...

2 farklı geride bulunan Abdullah Avcı bu kez de

Stoper Vitor Hugo'yu çıkarıp;

Orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürerek

Trabzonspor'u "bulamaç" haline getiriyordu...

Karagümrük'e gönderilen Jean Evrard Kouassi;

70'de oyuna giriyor; 87'de Matteo Ricci'nin pasına

Enfes bir vuruşla eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ı mağlup ediyor

Karagümrük maçı 4-1 kazanıyordu...

Açıkçası Abdullah Avcı'nın;

Oyunun son bölümünde Anastasios Bakasetas-Abdülkadir Ömür

Marek Hamsik; Djaniny Semedo ve Yusuf Yazıcı 5'lisinden ne beklediğini anlayamadım

90 dakika boyunca Abdülkadir Ömür'e nasıl sabretti şaşkınlık verici...

Bu oyunda Manolis Siopis nasıl çıkar şaşkınlık verici...

5-2 kaybedilen deplasmandaki Antalyaspor maçının ikinci yarısında da

Manolis Siopis'i stoper oynatmaya kalkan Abdullah Avcı

Aynı senaryoyu neden Jean-Philippe Gbamin üzerinden denedi garip..

Antalyaspor maçının ilk yarısı da 2-1 biterken;

O karşılaşmanın ikinci yarısı 3-1 bitmiş;

Toplamda 5-2'lik skor alınmıştı..

Bugünkü Karagümrük maçında da

İlk yarı 2-1;

İkinci yarı 2-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi

Maçın skoru 4-1 olarak tayin edildi....

Maçtan önce iddaa oranları Karagümrük diyordu;

Pek güvenmemiştim...

Maçın gidişatı Antalya maçıyla aynı;

Kimseyi suçlamıyoruz ancak

Bu kadar da tesadüf olabilir mi?

Sözün özü Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı başta olmak üzere

Devamında hatalı gol yiyen kaleci Uğurcan Çakır ve oyundan atılan Marc Bartra

Bu hüsranın hesabını vermelidirler..

Karagümrük'ü kutluyor; Trabzonspor'a Giresunspor karşısında başarılar diliyorum..

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