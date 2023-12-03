Abdullah Avcı Kayserispor karşısında ilki başardı. Turgay Beşyıldız yazdı

Trabzonspor, bu maçta Kayserispor karşısında futbol oynamadan kazanmaya çalışmanın hünerini gösterdi sanırım!

Maçın sonucunu yazan bu futbol mantalitesi, ara pozisyonlardaki gerçekleri ve heyecanını kaybetmiş yabancıları görmemezlikten gelemez.

İlk ve ikinci yarıdaki Trabzonspor’un, bana göre forvet hattındaki sonuç getirmeyen yanlışlarını da biri üstlenmeli. Bunun adı taktik ustalığı olmasa gerek. Tabi ki meşin yuvarlağa gol çizgisinde son dokunacak olan da, saha kenarındaki teknik adam değil. Formayı sırtlamış sahada olandır. Teknik adamında bu yabancı 11’i, gözden acilen geçirmesi gerek diye düşünüyorum.

İyi oynamasını ısrarla beklediğim, öyle görmek istediğim, Abdülkadir Ömür’ün; ilk 45 dakikada ve oyundan çıkana kadar, saha içindeki gezintisine anlam veremeyen ya da yanlış gören bir ben miyim?

Orta saha da bir forma şansı bekleyen, geçen sezon ve ondan önceki sezon Alanyaspor’un formasını tam bir sezon dolu dolu giyen Umut Güneş, kenar yönetimince ilk kez bugün sahaya, ikinci yarı sürülmesini de anlamış değilim!

Bordo mavililerde, pozisyon kayıpların da hamle hataları oldu. Kayserispor gibi sadece sertlikle savunma yapılmaz.

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Papara Park’ın 40 bin kişilik tribünlerine, yaklaşık 18 bin civarında bordo-mavili taraftar gelirken, misafir tribünlerinde Kayserispor’a gönül verenler de hazırdı. Takımlarına tam destek veren onlar oldu.

Bu sezon en fazla kafa golü atan her iki takımın aynı puanla (23) bir üst sıraya tırmanma mücadelesinde; Erciyes’in kurtlarında Hasan Ali Kaldırım da içlerinde olmak üzere 3 sakat oyuncu yoktu. Karadeniz ekibinde; Mendy, cezalı olan oyuncuydu. Sakat olan 4 futbolcusu da kadrosunda yoktu.

Trabzon’da, sarı-kırmızılılarla oynadığı son karşılaşmayı 4-3 kaybeden Trabzonspor, aynı sarsıntıyı yaşamamak için tüm takımın formasını fazlasıyla terletmesi gerekiyordu!

İlk yarı bitmeden, Pepe’nin sakatlanarak yerini Bakasetas’a bırakmasının ardından, son dakikasında ev sahibi lehine gelen penaltı kararı, Onuachu’nun pozisyon öncesi ofsayt olduğunun haberi, VAR’daki Alper Çetin’den kara haber gibi gelince iptal oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan bordo-mavililer, Trezeguet ile az kalsın skoru değiştiriyordu ama olmadı.

Oyunun üçte ikilik bölümü bittiğinde; Recep Uçar’ın ekibine, asla ezici bir üstünlük kuramayan Avcı’nın öğrencileri, maçın bu son bölümünde Visca ile Berat’ın yerine Kourbelis-Enis Destan ikilisinin oyuna dahil olması, çim zeminin üstüne biraz hareket getirdi. Ama o kadar!

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Bu son bölümde iyi savunma yapan Mondihome Kayserispor takımı, Cardoso, Thiam ve Portekizli Boa Morte ile ev sahibinin arsasını sık sık ziyaret etti! Az kalsın bahçesine incir ocağını da dikiyordu ve son dakikalarda dikti!

Trabzonspor bugün genelde sabun köpüğü gibiydi!

Rakip kaleye gitti ama çok tehlikeli inemedi, bunaltmadı. İsteksiz ve arzusuz idi.

Bugünkü stadyumun topluca ruhsuz ambiansında! 90 dakika yine de golsüz bitecek derken; tekrar bir Kayseri kontratağında Gökhan’ın soldan ortasına , ikinci yarıda Cardoso’nun yerine oyuna giren Kamerunlu Bahoken’in, başının üstüyle topa vurduğu kesme filelere gidince, sarı-kırmızılılar geçen sezon olduğu gibi Trabzon’dan tek golle ve yine galibiyetle ayrıldı.

Demem odur ki; unutulmamalı ki; kaybettikleri puanların derdine bugün düşmeyenler, yarın, öbür gün, ağlanıp, vahlanıp kaçan puanların hesaplarını yapar!