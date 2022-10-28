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Abdullah Avcı'dan itiraf: Hesabı şaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 06:33
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Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçından sonra konuştu

Abdullah Avcı'dan itiraf: Hesabı şaştı
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bütün hesaplarını kazanma üzerine yaptıklarını, ancak başaramadıklarını söyledi.

Avcı, "Oyuna da bu şekilde başladık. Hem topa sahip olduk, hem merkezden şut attık hem de kenardan ortalar buluyorduk. Merkezden bir tane ilk yarı itibarıyla rakibin bulduğu pozisyon vardı. Sonra bireysel olarak kaybettiğimiz bir toptan gol yedik. Tekrar topa sahip olup rakip sahada oynadık ve duran toptan attığımız golle beraberliği sağladık." dedi.

İlk yarı özellikle merkezden yakaladıkları pozisyonlar olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bardhi'nin direkten dönen topu da vardı. İkinci yarıda daha dominant oyun oynamayı bekliyorduk, öyle plan yapmıştık. Zaman zaman bireysel, zaman zaman anlarda doğru oynamak, anları doğru oynamamak gibi durumlar oluştu. Aslında pozisyon vermiyorduk, yine yakaladığımız net bir pozisyon vardı, direkten döndü. Dönüşünde yine biz hücumdayken kaybettiğimiz basit top, sonra yapamadığımız faul, rakibin kenara oynaması ki en etkili tarafları oydu, çalışmamıza rağmen analiz yapmamıza rağmen Pesic'in golü geldi. Tekrar çevirebilmek için tüm ofansif hamlelerimizi yaptık. Trezeguet'yle, Abdülkadir'le yakaladığımız fırsatlar da vardı. Bütün planlar kazanmak üzerineydi ama kazanamadık mağlup olduk."

"Gelirken grup birinciliğini hesaplıyorduk." diyen Avcı,"Her şekilde Avrupa'da devam etmek, maç sayısını artırmak istiyoruz. Şimdi son maç hesaplar var, ikinci çıkma ihtimalimiz var, konferansa gitme ihtimalimiz de var, son maçlar belirleyecek bunu. Avrupa'da sonuna kadar olup devam etmek istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

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