Abdullah Avcı kovuldu

Önce UEFA Avrupa Ligi, ardından UEFA Konferans Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verdi.

Yönetim ile görüşme yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Avcı ile yolların ayrılmasına karar verdi.

TARAFTARLAR İSYANDAYDI

Trabzonspor taraftarı, Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı'ya büyük tepki göstererek istifa çağrısı yapmıştı.

Bordo-mavili ekibin ikinci döneminde 44 maça çıkan Abdullah Avcı, 26 galibiyet aldı.

6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Abdullah Avcı, Trabzonspor'u 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu yaparak 38 yıllık hasrete son vermişti.