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Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 22:49
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Abdullah Avcı: Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor

Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımında bulduğu gollerle 2-2 berabere tamamlandı.

Zorlu müsabakanın ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun."

"Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil."

"Bizim gibi takımın böyle gol yememesi gerekiyor. Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler. VAR'dan baktılar."

"Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz."

BARTRA'NIN DURUMU HAKKINDA

"Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor."

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