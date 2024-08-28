Abdullah Avcı neden gol atamadıklarını açıkladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzon'da İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yarınki karşılaşmanın bir maçtan daha fazlası olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, turun ilk maçında oynadıkları oyunun sonuç olarak karşılığını alamadıklarını belirtti.

Avcı, maçın analizlerini yaptıklarına işaret ederek, "Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp hem savunmada hem hücumda tekrarlarımızı çalıştık. Bugün de son duran topları yapıp yarın akşama en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için de bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak ve bize oyuna ve oyuncularımıza bir öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Taraftarın desteklerini beklediklerine de değinen Avcı, "Buradaki en önemli faktör taraftarlarımız. Yarın taraftarın desteğine son derece fazla ihtiyacımız var. Ben yarın güzel bir akşam olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Takımın performansıyla ve transfer ihtiyacıyla ilişkili gelen soru üzerine de Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir tuşa basıp hemen hızlandırdığın bir şey değildir, bu bir çalışma. Bunun içindeki atletik oyuncu alabiliyor musun, alamıyor musun? Ekonomin bunun için yeterli mi, değil mi? Biz geçen hafta ortaya 70 dakika bir resim çıkardık. Bunu yapabilen bir takım var. Biz bunu daha iyi hale getirip, süresini uzatabiliyor muyuz ona bakacağız. Maç içinde tabi ki dalgalanmalar olabilir. Pozisyona girip bunu golle sonuçlandırmayı yarın gerçekleştirmek istiyoruz."

Avcı, Trabzonspor'un son 4 resmi maçta gol atamadığı hatırlatılan soru üzerine de sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir organizasyon, beraber parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için tekrarlar gerekiyor, destek gerekiyor. Zaman değil, sonuç almak bunu hızlandıracak. Şimdi biz kısa sürede gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bu bir santrforla anlatılacak bir şey değil. Tabi ki fark yaratabilir ama bütününde anlatılabilecek bir durum değil. İlk iki maçımızı kazandık, Rapid Wien maçlarını iyi bir organizasyon takımına karşı kaybettik. İyi oynadığımız maçı kazanamadık."

Ligde de bir maç oynadıklarını aktaran Avcı, "Eksiğimiz var ama organizasyon olarak geçen hafta deplasmanda böyle bir takıma karşı 7-8 pozisyona giriyorsan, bunun içine birileri daha girdiği zaman ve tekrarlar maç kazanarak ilave edildiği zaman daha iyi hale gelecektir. Enis Destan, Dragus veya bir başkası, 4-4-2 formasyonu bunu aslında sen değil rakibin belirler. Bazen 4-4-2 formasyonunda başlayabilirsin ki benim kafamda da bu var. Rakibin seni nasıl karşıladığıyla, sayısal olarak çözümlerle alakalı bir çok detay var." şeklinde konuştu.

Avcı, St. Gallen ile oynayacakları maçın önemine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Trabzonspor veya herhangi bir takım için yarışmak, uluslararası seviyede olmak, hem kulübün marka değeri açısından o seviye maç oynamak, Konferans Ligi'nin grubuna kalmak. Orada gidebildiğin noktaya kadar gidebilmek. Bunun ucunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Şampiyonluğun ertesi senesi Basel'i yensek belki final oynayacaktık ve çok iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Bu oyunun içerisinde bunlar var. Her kulvar Trabzonspor için iyi bir hedeftir."