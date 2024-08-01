Abdullah Avcı sabır istedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzemberok'u 1-0 yenen Trabzonspor, adını bir üst tura yazdırdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları:

"Maçı değerlendirmeden önce, şöyle bir şey söylemeliyim, bugün kulübümüzün Trabzonspor'un ligde olmasının 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış bir takımda çalışmaktan mutlu ve gururluyum. Umarım tarihin içine bir şey daha koyabiliriz."

''Oyun çok iyi başladı. İkinci maç, oyun olarak üstüne koyuyoruz. Oyunun büyük bölümüne hakimdik. Oyun üstünlüğü, topa sahip olma, final pası dışında elimizdeydi. Oyuncunun duygusu, koparma duygusuyla erken final pasları yapmaya başladı. İkinci yarıda dengeli ama oyun yine bizim kontrolümüzdeydi."

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlk resmi maçta bizi yalnız bırakmadılar. Bize sonuna kadar destek oldular. Bu enerjilerini arttırarak takıma destek olmaya devam etsinler."

"Gelen oyuncular olacak. Başkan inanılmaz çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 55 maçı bir oyuncu oynayamaz. Onun için rekabette kalitesi daha iyi olan bir Trabzonspor gerçekleştireceğiz. Başkan çalışıyor. Büyük fedakarlık da yapıyor. Buraya kadar çok hatasız geldik. Taraftarımız da memnun transferlerden. Acele etmek istemiyoruz. Bir sürü detay var. Çalışıyoruz. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmese de katılan en son Savic var, Okay var. Onların da önümüzdeki hafta bizimle olup olmayacağına karar vereceğiz."

"İki takım hakkında da gerekli bilgileri aldık. Bu akşamki maçın analizi yapılacak. Süre çok uzun, sabır istiyorum. Oyun kalitemiz artacak. Önümüzdeki hafta iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz."

"Enerjleri çok iyi, oyuncular hep oynamak ister. Kimsenin 55 maçta oynama durumu yok. Hep hazır olmaları lazım. Sıra geldiğinde doğru kullanmaları lazım. Biz onlar için doğru planlamaları yapıyoruz. Fırsat geldiğinde kullanmaları gerekiyor, umarım o fırsatlar hepsine gelecek."