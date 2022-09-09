﻿Abdullah Avcı: Sözleşmemi 3 yıl uzattım

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros karşılaşması sonrası konuştu.

Avcı yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Bu kadar hata yapmamamız lazım. İlk yarıda ikisi bireysel hatadan 3 gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha çok domine etmeliydik." diyerek sözlerine başladı.

Avcı yeni transferler sayesinde artık hamle şansının daha da arttığını belirterek, "İyi bir takımız, hızla daha iyi olacağız. Hamle yapacağım oyuncu sayım çoğaldı, bugün de bunu gördük. Bunu telafi edeceğiz. Şimdi lige dönüyoruz." sözlerini kullandı.

Deneyimli teknik adam Avrupa'da kalan maçlarla ilgili ise, "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Turnuva bugün başladı. Şimdi sırada lig var, oraya odaklandık." diyerek sözlerini noktaladı.

YENİ SÖZLEŞME

Yeni sözleşme hakkında konuşan Avcı, "Trabzonspor ile mukavelemizi 3 sene uzattık. 3 senelik mukaveleyi teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım." ifadelerini kullandı.