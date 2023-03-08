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Abdullah Avcı Trabzon'da

Trabzonspor'da istifasını veren Abdullah Avcı İstanbul'dan Trabzon'a geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:46
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İstifa eden Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

Abdullah Avcı Trabzon'da
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İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından salı günü görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.

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