Abdullah Avcı Trabzonspor'a Galatasaraylı ismi getiriyor

Trabzonspor'a yeniden imza atacak Abdullah Avcı'nın teknik ekibi de belli oldu.

Abdullah Avcı Trabzonspor'a Galatasaraylı ismi getiriyor

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor'da Bjelica'nın ardından görevi devralacak oeknik direktör Abdullah Avcı sürpriz bir ismi yanında Trabzon'a getiriyor.

Bjelica ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bugün saat 14.00'te Trabzon'a gelecek olan tecrübeli hocayla 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Avcı'nın teknik ekibinde bir isim dikkat çekti. Egemen Korkmaz'ı 1. yardımcı olarak yanı alan Abdullah Avcı, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp'ı da ekibine dahil etti. İşte Trabzonspor'un yeni teknik heyeti:
Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu.

whatsapp-image-2023-10-12-at-10-08-00.jpeg

İlgili Haberler
Bjelica bu akşam Trabzon'dan ayrılıyor. Abdullah Avcı geliyor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Milli Takım'ın İspanya maçını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Milli Takım'ın İspanya maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı Gündem
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı
Hamas heyeti TBMM’de HÜDA PAR’la görüştü Dünya
Hamas heyeti TBMM’de HÜDA PAR’la görüştü
Kuşadası'nda ölüm yolculuğuna çıkan 43 kaçak kurtarıldı Gündem
Kuşadası'nda ölüm yolculuğuna çıkan 43 kaçak kurtarıldı
Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararı Siyaset
Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararı
Trabzon'da kaçak turizm tesisleri 2 yılda 51 kat arttı Yaşam
Trabzon'da kaçak turizm tesisleri 2 yılda 51 kat arttı
İkinci el araç alacaklara fiyat uyarısı! Daha fazla düşecek mi? OTOMOTİV
İkinci el araç alacaklara fiyat uyarısı! Daha fazla düşecek mi?