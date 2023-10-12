Abdullah Avcı Trabzonspor'a Galatasaraylı ismi getiriyor

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor'da Bjelica'nın ardından görevi devralacak oeknik direktör Abdullah Avcı sürpriz bir ismi yanında Trabzon'a getiriyor.

Bjelica ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bugün saat 14.00'te Trabzon'a gelecek olan tecrübeli hocayla 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Avcı'nın teknik ekibinde bir isim dikkat çekti. Egemen Korkmaz'ı 1. yardımcı olarak yanı alan Abdullah Avcı, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp'ı da ekibine dahil etti. İşte Trabzonspor'un yeni teknik heyeti:

Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu.