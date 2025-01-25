Abdullah Avcı Trabzonspor’da yaşadığı hayal kırıklığını anlattı: Çok sert mesaj verdi

Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı katıldığı canlı yayında Trabzonspor’da yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlattı.

TRT Spor’da katıldığı canlı yayında konuşan Avcı, Trabzonspor’daki ikinci döneminde büyük hayal kırıklığı yaşadığının altını çizdi. Fenerbahçe ve Milli Takım ile anlaşamayınca bordo mavililere gittiğini belirten Avcı, bu dönemde transferlerin nasıl yapıldığını anlattı.

“Her yerden beni silebilirsin ama tarihten silemeyeceksin” sözleri ile sert mesaj veren Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

“Sahanın dışında büyük eleştirilerin olduğu bir süreci acımasızca yaşadım. Benim kurmadığım bir takımdı. Üçüncülük hedefi ve kupa hedefimiz vardı. Üçüncü olduk, kupa finalini 95'te kaybettik. Sonrasında bu eleştiriler acımasızca devam etmeye başladı. Bu senenin transferlerini yaptık. Süreci nasıl değerlendirebiliriz? Önce takım çalışmamış dediler, baksınlar GPS orada dedim. Transferler çok kötü dendi, sonuç alınca transferler iyi oluyor. O oyuncuları izleme komitesi almış, bu oyuncuları Abdullah Avcı almış. Öyle mi? Başkanın İstanbul'da ekibi var, Trabzon'da izleme komitesi var. Benim ekibim var. Her şey süzgeçten geçiyor. Bana geliyor. Ben karar veriyorum. Bu senenin tüm transferlerini ben ve ekibim yaptı. Sonuçta yine zarar vermemek için... Oralara girmek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum net bir şekilde; Her yerden beni silebilirsin ama tarihten silemeyeceksin. 2021-22 Abdullah Avcı ve teknik heyeti yazıyor. Bunu silemeyeceksin."