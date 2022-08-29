﻿Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

İşte Avcı'nın açıklamaları;

''Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim. Rakibimizin pozisyonları daha netti.''

''Kazanabilirdik. Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz.''

''Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha.''